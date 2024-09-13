Москва, 13 сентября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности, сообщили 13 сентября журналистам в ФСБ России.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Здание Министерства иностранных дел России

В спецслужбе пояснили, что получили доказательства координации Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главная структура, отвечающая за подрывную политику на российском направлении и постсоветском пространстве, — Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. После начала российской спецоперации на Украине его превратили в спецслужбу, основная задача которой — нанесение России стратегического поражения.

В связи с этим деятельность дипломатов, направленных в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности РФ. Их аккредитация прекращена на основании документов, которыми располагает ФСБ. Это решение российского МИД также стало ответом на многочисленные недружественные шаги Лондона, говорится в сообщении.

«При выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в Российской Федерации», — добавили в спецслужбе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ выяснили, что британская правительственная организация «Британский совет» (British Council) занималась разведдеятельностью в интересах Киева на территории Херсонской области. По данным спецслужбы, совет действовал через подконтрольные ему организации, при этом заявленная деятельность — развитие сотрудничества в сфере образования и культуры — была лишь прикрытием.