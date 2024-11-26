Москва, 26 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Британский дипломат Уилкс Эдвард Прайор лишён аккредитации и будет выслан из России. Об этом 26 ноября сообщила Федеральная служба безопасности.

Максим Блинов/РИА Новости

Как установили сотрудники ведомства, второй секретарь политотдела британского посольства в Москве Прайор сменил «на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августе. При получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные данные и тем самым нарушил российское законодательство. Прайор был направлен в Россию по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

«Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

На этом основании российским руководством принято решение лишить Прайора аккредитации и предписать покинуть Россию в двухнедельный срок.

В ФСБ добавили, что работа по противодействию разведывательно-подрывной деятельности в России иностранных спецслужб будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре МИД РФ прекратил аккредитацию шести сотрудников британского посольства. Дипломатов заподозрили в ведении в России разведывательной деятельности. ФСБ сообщила, что получила доказательства координации властями Великобритании эскалации международной военно-политической обстановки.

Как отметила ФСБ, директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД — основная структура, отвечающая за подрывную политику на российском направлении и постсоветском пространстве. Деятельность этой организации нацелена на нанесение стратегического поражения России.