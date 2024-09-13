Москва, 13 сентября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся, заявил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства.

«Об этом (разрыве дипломатических отношений с Британией) не ведётся речи», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября в ФСБ России проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Ранее сотрудники ФСБ выяснили, что британская правительственная организация «Британский совет» (British Council) занималась разведдеятельностью в интересах Киева на территории Херсонской области. По данным спецслужбы, совет действовал через подконтрольные ему организации, при этом заявленная деятельность — развитие сотрудничества в сфере образования и культуры — была лишь прикрытием.