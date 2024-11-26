Вильнюс, 26 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Эксперты нашли «чёрные ящики» грузового самолёта компании DHL, который накануне разбился в районе аэропорта Вильнюса. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба минюста Литвы.

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«Регистратор полётных данных и речевой самописец кабины пилотов в кабине самолёта Boeing 737-476 были найдены и изъяты из обломков самолёта», — процитировало сообщение пресс-службы агентство ELTA.

Отмечается, что после этого ведущие расследование эксперты начали расшифровку данных «чёрных ящиков» потерпевшего крушение воздушного судна.

Как сообщало ИА Регнум, в 6:31 мск 25 ноября летевший из Лейпцига самолёт компании DHL разбился в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса. Борт упал возле двухэтажного жилого дома, который в результате этого загорелся. Из здания эвакуировали 12 человек.

Сотрудники спасательных служб извлекли из-под обломков воздушного судна пилота, скончавшегося от полученных травм, ещё двух находившихся в самолёте человек доставили в больницу.

Позднее в этот же день власти Вильнюса объявили в зоне падения самолёта режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий авиакатастрофы. При этом отмечалось, что опасности загрязнения воды или воздуха нет.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв 25 ноября заявил, что британская газета The Times за пять дней до авиакатастрофы в Литве вбросила версию о возможном взрыве на борту самолёта компании DHL, с целью обвинить в этом Россию. При этом он назвал топорной работу британской стороны по очернению образа Москвы.

Вечером в понедельник, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не готовы обвинять Россию в крушении самолёта компании DHL. По его словам, американская сторона взаимодействует с Литвой в вопросе об установлении причин трагического инцидента.