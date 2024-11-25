Москва, 25 ноября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Британская газета The Times за 5 дней до авиакатастрофы в Литве вбросила версию о возможном взрыве на борту самолёта компании DHL, чтобы обвинить Россию. Об этом 25 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS Спасатели на месте крушения самолета компании DHL

Он прокомментировал статью, опубликованную изданием 20 ноября. В ней говорилось, что в июле в логистическом центре DHL в Великобритании загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте компании в Германии. На этом основании газета предположила, что Москва может таким образом отомстить Лондону за удары британскими ракетами по территории РФ.

«Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолётом», — процитировало Журавлёва «РИА Новости».

По его мнению, эту операцию спланировали, чтобы обвинить Россию. При этом депутат назвал топорной работу британцев по очернению образа Москвы.

Как передавало ИА Регнум, грузовой самолёт Boeing 737, арендованный DHL, разбился в нескольких километрах от Вильнюса. Он упал рядом с двухэтажным жилым домом. В катастрофе погиб пилот, ещё два человека получили травмы.

Согласно опубликованной записи переговоров экипажа, пилот перед трагедией не сообщал о неполадках. Он запрашивал в это время у диспетчера информацию о погоде и необходимости перевода борта на систему посадки по приборам.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас заявил, что причиной крушения самолёта, предположительно, стала техническая неисправность. Выяснение причин аварии продолжается.