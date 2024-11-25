Вильнюс, 25 ноября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение возле аэропорта Вильнюса, сообщило 25 ноября агентство Reuters.

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Инцидент произошёл в 6:31 мск. Самолёт не долетел до аэропорта, где планировал совершить посадку. Как сообщает Delfi, воздушное судно рухнуло на двухэтажный жилой дом. Здание загорелось, жителей эвакуировали. К настоящему времени пожар потушили.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября гражданский патрульный самолёт потерпел крушение в штате Колорадо в США. В результате погибли два человека — пилот и аэрофотограф. Второй пилот госпитализирован в тяжёлом состоянии.