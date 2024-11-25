Вильнюс, 25 ноября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Пилот грузового самолёта компании DHL, который потерпел крушение рядом с аэропортом Вильнюса, погиб, сообщила 25 ноября радиостанция LRT.

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Когда мужчину извлекли из-под обломков самолёта, он был жив. Через несколько минут лётчик умер от полученных травм.

Кроме того, с места крушения госпитализировали ещё двоих человек.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас заявил, что спасательные работы продолжаются. При этом воздушная гавань Вильнюса продолжает работать, самолёты ждут разрешения на взлёт.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт, арендованный компанией DHL, утром 25 ноября рухнул на жилой дом в районе аэропорта литовской столицы. Из дома эвакуировали 12 человек. Здание загорелось.

На борту самолёта, следовавшего из Лейпцига, находились два пилота и два сотрудника компании.