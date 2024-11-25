Вильнюс, 25 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Власти Вильнюса объявили в зоне падения грузового самолёта Boeing-737 компании DHL режим чрезвычайной ситуации для сбора особо опасных веществ и ликвидации последствий аварии. Об этом 25 ноября сообщил мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

«Мы срочно объявим чрезвычайную ситуацию в зоне инцидента для оперативного реагирования на последствия — зачистки территории и сбора вредных веществ», — процитировала его телекомпания LRT televizija.

По его словам, зафиксирован разлив авиационного топлива. Его объёмы уточняются. Градоначальник подчеркнул, что опасность загрязнения воды или воздуха отсутствует. Природе и местным жителям ничто не угрожает.

По информации агентства Reuters, пилоты воздушного судна не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением. В момент крушения на борту находились четверо членов экипажа, один их которых погиб. Литовское издание Verslo zinios пишет, что погибший был пилотом и гражданином Испании. В числе раненых граждане Германии, Литвы и Испании. Состояние одного из членов экипажа медики оценивают как тяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Воздушное судно следовало из Лейпцига и должно было совершить посадку в аэропорту, но разбилось в нескольких километрах от него.

Самолёт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди. В здании начался пожар. Всего эвакуировали 14 жильцов: 12 из загоревшегося дома и двоих из соседнего. Никто из них не пострадал. Бенкунскас отметил, что обитателей дома, во двор которого упал самолёт, временно расселят. По его словам, крыло самолёта всё же задело одну из стен здания.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. Он подчеркнул, что окончательные выводы делать слишком рано.