Лондон, 21 ноября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. После ударов ракетами Storm Shadow по территории России Британия напрямую вовлечена в военный конфликт на Украине, заявил 21 ноября посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

МИД России

Журналисты телеканала Sky News спросили Келина, считает ли он, что Великобритания после этих ударов напрямую вовлечена в войну с Россией.

«Конечно, Британия, Соединённое Королевство сейчас напрямую вовлечено в эту войну, потому что эти запуски не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО», — ответил посол.

Келин также напомнил, что Британия, начиная в 2023 году поставки ракет Storm Shadow на Украину, заявляла, что их не будут использовать для ударов по территории России.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря The Times сообщила, что администрация уходящего президента США Джозефа Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Ранее аналогичное «разрешение» было дано и в отношении американских ракет ATACMS.

20 ноября Bloomberg сообщил, что ВСУ якобы нанесли удар вглубь России ракетами Storm Shadow. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.

Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада, отметил ранее в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул Перенджиев.