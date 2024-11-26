Москва, 26 ноября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Турция начала переговоры с США о возможном снятии запретов на взаимодействие с Газпромбанком (ГПБ), через который оплачивается импорт газа в страну. Об этом 26 ноября написало агентство Bloobmerg со ссылкой на турецкого министра энергетики Алпарслана Байрактара.

Владимир Гердо / ТАСС

Накануне политик заявил, что без освобождения от наложенных американскими властями санкций у Турции не будет возможности осуществлять переводы России.

«Если мы не можем заплатить, мы не можем купить товар», — сказал Байрактар.

Для примера министр энергетики привёл исключения, сделанные ранее для Ирана. При введении санкций США ввели исключения для закупок природного газа. По его словам, Анкара настаивает на таком же решении, иначе «целью санкций будет не Россия, а Турция».

Как сообщало ИА Регнум, введённые США 21 ноября санкции распространяются на Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, через Газпромбанк проходит оплата в рублях за российский газ, поставляемый в страны, которые ввели ограничительные меры против РФ. Покупатель переводит средства в валюте на счёт в Газпромбанке, банк продаёт валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счёт покупателя газа. С рублёвого счёта происходят расчёты с поставщиком.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 ноября заявил, что санкции США против Газпромбанка создают угрозу энергетической безопасности стран Центральной Европы, но Будапешт не поддастся давлению. Он уточнил, что обеспечение энергетической безопасности страны является неотъемлемой частью её суверенитета, поэтому и попытки нарушить энергоснабжение является посягательством на этот суверенитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении Газпромбанка. По его словам, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА Регнум предположил, что санкции против Газпромбанка могут привести к газовому кризису в Европе, так как странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива. «Газпром» поставляет голубое топливо, даже если деньги не идут согласно графику, напомнил эксперт.