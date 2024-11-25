Москва, 25 ноября, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Военный комитет НАТО говорит о якобы растущей «российской угрозе», чтобы иметь повод для пополнения истощённых арсеналов вооружений. Об этом 25 ноября заявил член комитета Государственной думы по безопасности Адальби Шхагошев.

SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Он прокомментировал заявление главы военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о том, что в блоке рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России, если начнётся вооружённый конфликт с ней.

«Шантаж «растущей российской угрозой» в действии. Лучшей уловки для военного комитета НАТО, чем идея нападения России, и искать не надо для пополнения истощённых запасов оружия, ПВО и других вооружений», — процитировало Шхагошева «РИА Новости».

Депутат также назвал очевидным, что вооружение европейских стран лоббируют США. Вашингтон хочет заставить их тратить большие средства на оружие и отложить другие планы, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Бауэр 25 ноября, заявив о возможных ударах по РФ, также призвал восполнить запасы оружия стран НАТО. По его словам, НАТО следует больше инвестировать в ПВО и системы высокоточного вооружения. Он также выступил за нанесение первого удара по России в случае конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Бауэра о том, что обсуждаются удары по России, предположила, что в НАТО не дочитали обновлённую российскую ядерную доктрину.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе расширили категорию государств и военных блоков, к которым применяется ядерное сдерживание. Кроме того, был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны крайние меры.