В Госдуме объяснили, для чего в НАТО говорят о российской угрозе
Депутат ГД Шхагошев: НАТО заявляет о российской угрозе для пополнения арсеналов
Москва, 25 ноября, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Военный комитет НАТО говорит о якобы растущей «российской угрозе», чтобы иметь повод для пополнения истощённых арсеналов вооружений. Об этом 25 ноября заявил член комитета Государственной думы по безопасности Адальби Шхагошев.
Он прокомментировал заявление главы военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о том, что в блоке рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России, если начнётся вооружённый конфликт с ней.
«Шантаж «растущей российской угрозой» в действии. Лучшей уловки для военного комитета НАТО, чем идея нападения России, и искать не надо для пополнения истощённых запасов оружия, ПВО и других вооружений», — процитировало Шхагошева «РИА Новости».
Депутат также назвал очевидным, что вооружение европейских стран лоббируют США. Вашингтон хочет заставить их тратить большие средства на оружие и отложить другие планы, отметил он.
Как передавало ИА Регнум, Бауэр 25 ноября, заявив о возможных ударах по РФ, также призвал восполнить запасы оружия стран НАТО. По его словам, НАТО следует больше инвестировать в ПВО и системы высокоточного вооружения. Он также выступил за нанесение первого удара по России в случае конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Бауэра о том, что обсуждаются удары по России, предположила, что в НАТО не дочитали обновлённую российскую ядерную доктрину.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе расширили категорию государств и военных блоков, к которым применяется ядерное сдерживание. Кроме того, был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны крайние меры.