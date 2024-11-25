Москва, 25 ноября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. НАТО обсуждает превентивные удары по России, поскольку в альянсе не ознакомились с обновлённой ядерной доктриной России. Об этом 25 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Видимо, не дочитали обновлённую доктрину», — приводит её слова «РИА Новости».

Таким образом Захарова прокомментировала слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что обсуждается нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Бауэр 25 ноября заявил, что руководство НАТО обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. По его словам, альянс сейчас должен восполнить операционные запасы оружия, которые истощились, а также больше инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и применение ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что речь идёт не о коммуникационной уловке.