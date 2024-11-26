Москва, 26 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может помочь канцлеру ФРГ Олафу Шольцу одержать победу на парламентских выборах. Такое мнение 26 ноября высказал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Hannes P Albert/Global Look Press Олаф Шольц

По мнению эксперта, у немецких социал-демократов крайне мало времени на перегруппировку сил, и поэтому они вряд ли станут менять своего лидера, так как это может негативно отразиться на рейтинге партии.

Топорнин отметил, что Шольц для России остаётся лучшим вариантом, чем являющийся радикальным русофобом лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, так как непонятно, как последний поведёт себя, когда ему придётся принимать решения на посту канцлера ФРГ.

«И вообще пока ничего непонятно. Выборы в Германии состоятся после инаугурации Дональда Трампа. Возможно, Шольц успеет созвониться с ним и даже встретиться. Если они найдут общий язык по Украине, это способно сильно поднять шансы СДПГ [Социал-демократической партии Германии] на успех», — привело его слова «РИА Новости».

В случае, если правительство Шольца 16 декабря не сможет получить вотум доверия, 23 февраля 2025 года в Германии должны пройти досрочные выборы в парламент. На фоне такой возможности главные немецкие политические силы начинают готовиться к возможной предвыборной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, руководство СДПГ единогласным решением выдвинуло Шольца кандидатом на переизбрание на пост канцлера. В партии также обсуждали возможное выдвижение кандидатом на пост главы правительства главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса, но он отказался.

Позднее в этот же день Шольц снова отказал в поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. При этом он поддержал дальнейшее финансирование Украины за счёт заимствований из германского госбюджета.

Министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 7 ноября объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стал отказ главы минфина Германии Кристиана Линднера из Свободной демократической партии согласовывать увеличение расходов из госбюджета на 2025 год на помощь Украине.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от республиканцев Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», также пообещав американцам «золотой век».