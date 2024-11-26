Москва, 26 ноября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Киевский режим ведёт тесное сотрудничество с международными террористическими группировками. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Неонацистский киевский режим применяет откровенно террористические методы, тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями», — сказал он.

Лавров уточнил, что в числе прочего Киев ведёт сотрудничество с террористами для переправки иностранных наёмников для участия в боевых действиях в зоне СВО на стороне украинской армии, а также для подготовки боевиков для борьбы с законными правительствами в странах Африки и в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МВД России Игорь Зубов 14 октября рассказал, что Киев открыто вербует наёмников в террористических организациях и не скрывает связи с ними, применяя в своей деятельности террористические методы. Он не исключил возможности того, что киевский режим передал террористическим международным организациям оружие, включая переносные зенитные ракетные комплексы.

Турецкая газета Aydinlik 14 сентября написала о наличии доказательств связей Киева с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она также опубликовала видеозапись того, как украинские эмиссары встречались с членами этой организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее прокомментировала эти сообщения. Дипломат подчеркнула, что её не удивила эта информация, так как о контактах киевского режима с террористами уже давно известно.