Анкара, 14 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Турецкая газета Aydinlik заявила о наличии у неё доказательств связи Украины с террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В частности, в материале издания утверждается, что после публикации статьи о переговорах украинских эмиссаров с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии Центр новостей получил несколько видеозаписей этой встречи.

По информации издания, эти материалы были сделаны в Идлибе в июне во время встречи украинцев с лидером террористической организации Хейсемом Омери.

Скриншот страницы Aydinlik

Aydinlik 10 сентября сообщила о переговорах Киева с террористами в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. Отмечалось, что Украина, которая испытывает серьёзную нехватку военных в конфликте с Россией, «ищет новые подкрепления». Кроме того, утверждает издание, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам». В обмен на их освобождение террористам было предложено 75 беспилотников.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевский режим давно поддерживает контакты с террористами, привлекая их к совершению терактов в отношении российских граждан.