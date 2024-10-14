Вена, 14 октября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Киевский режим открыто вербует наёмников в террористических организациях, не скрывая связи с ними, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов 14 октября на 12-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в Вене.

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«Узурпировавший власть на Украине киевский нацистский режим не скрывает своих связей с международными террористическими организациями, открыто вербует в их рядах наёмников, применяет в своей деятельности террористические методы», — процитировали доклад Зубова на сайте ведомства.

Он не исключил, что украинские власти передали террористическим международным организациям оружие, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы. Кроме того, есть данные, что украинские спецслужбы курируют различные кол-центры, которые ежедневно отправляют ложные сообщения о минировании общественных объектов РФ, а также проводят мошеннические схемы по хищению денег с банковских счетов.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила, что имеет доказательства связей Киева с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Были сняты видео, как украинские эмиссары встречались с членами этой организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивила эта информация. Уже давно известно о контактах киевского режима с террористами, отметила она.

16 сентября стало известно, что украинские власти передали «Хайят Тахрир аш-Шам» партию дронов, в обмен на отряд боевиков. Киев потребовал опытных бойцов для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.