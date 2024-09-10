Москва, 10 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Киевский режим давно поддерживает контакты с террористами, привлекая их к совершению терактов в отношении российских граждан, заявила 10 сентября в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Контакты с террористским отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — отметила дипломат.

Однако, добавила Захарова, проблема ещё масштабнее. По её словам, киевский режим сам превратился в новую международную террористическую группировку, за которой стоят Вашингтон и Лондон.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники информировала, что Украина провела переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России.

По данным местных источников, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам», предложив в обмен на их освобождение 75 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее из-за поддержки Украиной террористов дипломатические отношения с ней разорвали Мали и Нигер. Захарова отмечала, что это говорит о растущем понимании в Африке террористической сущности киевского режима. Дипломат уточняла, что Киев сделал сознательный выбор — помогать террористам в то время, когда мировое сообщество отстаивает необходимость бороться с этим злом.