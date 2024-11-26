Москва, 26 ноября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Запад пытается осуществить в Грузии цветную революцию. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.

Александр Патрин/ТАСС

«Коллективный Запад провоцирует внутренние конфликты, очаги напряжённости, не брезгует различными грязными геополитическими технологиями — от организации масштабных информационных войн до прямого развязывания цветных революций, как это сейчас пытаются сделать в Грузии», — сообщил Лавров.

В совещании принимают участие делегации Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Выступая на мероприятии, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в мире.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, в ходе которых почти 53,93% голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт результаты выборов и призвала провести повторное голосование. Также она призвала прозападную оппозицию к уличным протестам.

Заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев назвал призывы Зурабишвили к протестам намёком на попытку государственного переворота.

В Грузии продолжаются акции протеста прозападной оппозиции. Накануне, 25 ноября, в Тбилиси протестующие пытались помешать началу работы нового парламента, устроив возле здания палаточный лагерь с кострами и навесами с едой. Протестующие называют парламент нелегитимным. Полиция блокировала главные входы в здание парламента.