Москва, 26 ноября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В Москве началось совещание глав органов безопасности и разведслужб стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам разведывательной деятельности.

Григорий Сысоев/РИА Новости Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сообщение которого привел ТАСС, отметили, что в ходе совещания планируется рассмотреть итоги совместной работы, а также провести обсуждение задач и приоритетов продолжения взаимодействия спецслужб стан СНГ в ближайшей перспективе.

Директор СВР Сергей Нарышкин приветствовал своих коллег перед началом совещания. В мероприятии примут участие делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что лидеры стран СНГ в конце декабря проведут традиционную неформальную встречу. Глава государства отметил, что ходе неё планируется подвести итоги года и наметить планы на перспективу.

Путин 8 октября заявил, что инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по разработке в рамках СНГ программы по дерадикализации является крайне своевременной. Он также назвал ключевые направления совместной работы стран содружества, в число которых входят борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения лидеров стран — участниц СНГ испытаны годами, в них есть доверие. По его словам, сейчас происходят глубокие изменения в мировой экономике, на фоне чего потенциал сложения усилий в содружестве сказывается позитивно.