Тбилиси, 18 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. После публикации ЦИК результатов парламентских выборов в Грузии, завершившихся в октябре победой партии «Грузинская мечта», действующая президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт результаты выборов, и призвала провести их заново.

Global Look Press/Aleksey Belkin/news.ru

18 ноября ЦИК Грузии опубликовал официальные итоги парламентских выборов. После этого действующий президент в очередной раз заявила, что не признаёт результаты и что необходимо назначить новые парламентские выборы, чтобы, по её словам, «выйти из кризиса».

Зурабишвили утверждает, что в ходе выборов было нарушено конституционное право — в частности, конфиденциальность голосования.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии в октябре прошли выборы в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» получила на них почти 54% голосов.

Оппозиция и Зурабишвили не признают итогов голосования, Зурабишвили уверяет, что в стране начинается глубокий политический кризис, выйти из которого нужно через новые парламентские выборы, и в этом должна помочь Европа.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал призывы грузинского президента похожими на попытку государственного переворота.