Вашингтон, 26 ноября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Тот факт, что кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску набрал больше всего голосов на выборах в первом туре, напугал руководство Европейского союза и НАТО. Об этом пишет 26 ноября журнал Politico.

Alexandru Dobre/AP/TASS Кэлин Джорджеску

Как отмечает автор статьи, победа Джорджеску шокировала ЕС и НАТО. На Западе возникли опасения, что Россия может попытаться привлечь Румынию в свой лагерь.

По мнению аналитика Милана Нича, Румыния играет существенную логистическую роль в конфликте на Украине. Он считает, что успех Джорджеску якобы является планом по лишению Бухареста выхода к Чёрному морю.

Как сообщало ИА Регнум, Джорджеску, призывавший к союзническим отношениям с Россией и неоднократно высказывавший несогласие с политикой оказания военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО, набрал в первом туре президентских выборов в Румынии 22,93% голосов, заняв первое место. Второй тур выборов состоится 8 декабря.

Французский политик Флориан Филиппо назвал успех Джорджеску пощёчиной ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с оценкой электоральных событий в Румынии и их последствий. Он напомнил, что Бухарест сегодня занимает недружественную позицию по отношению к России.