Париж, 25 ноября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии стали настоящей пощёчиной Европейскому союзу и странам НАТО. Об этом 25 ноября написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter).

Xinhua/ABACA/ТАСС Выборы в Румынии

«Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах», — написал Филиппо в связи с тем, что большинство голосов в первом туре получил Кэлин Джорджеску.

Французский политик назвал первое место Джорджеску «великолепной пощёчиной» Евросоюзу, НАТО и всем, кто стремится к продолжению вооружённого конфликта на Украине, финансируя украинскую армию.

Как сообщало ИА Регнум, Джорджеску, неоднократно выступавший против оказания военной помощи киевскому режиму со стороны НАТО и призывавший к союзническим отношениям с Россией, набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов.

Второе место занял глава Социал-демократической партии, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, набравший 19,16%. Такое же количество голосов получила оппозиционный политик Елена Ласкони. В республике 8 декабря пройдёт второй тур.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что пока рано давать оценки событиям в Румынии. Нынешние власти республики занимают по отношению к России недружественную позицию. Победит ли Джорджеску во втором туре и изменится ли в случае его победы политика Бухареста, сейчас говорить рано.