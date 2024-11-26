Вашингтон, 26 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Крушение грузового самолёта немецкой компании DHL около литовской столицы произошло в результате несчастного случая, российская диверсия исключена. Об этом 25 ноября сообщила газета The New York Times.

IMAGO/Adomas Daunoravicius/Global Look Press

«На основании имеющейся на данный момент информации американские официальные лица заявили, что считают причиной крушения несчастный случай, а не российскую диверсию», — написали в статье.

При этом литовские власти заявили, что причина крушения расследуется.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не могут сказать о причастности России к крушению самолёта компании DHL близ аэропорта Вильнюса. По его словам, США взаимодействуют с Литвой в ходе установления причин инцидента.

Утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Борт следовал из Лейпцига и должен был совершить посадку в аэропорту, но разбился в нескольких километрах от него. В самолёте находились два пилота и два сотрудника компании. Борт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди. Крыло воздушного судна задело одну из сторон здания, в котором возник пожар. Всего эвакуировали 14 жильцов: 12 из загоревшегося дома и двоих из соседнего. Никто из них не пострадал. Из-под обломков самолёта спасатели извлекли пилота. Мужчина скончался от полученных травм. Ещё двух человек, находившихся на борту, доставили в больницу.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. По его словам, окончательные выводы делать слишком рано.