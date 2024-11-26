В США исключили причастность России к авиакатастрофе над Литвой
Американские чиновники назвали крушение самолёта в Литве несчастным случаем
Вашингтон, 26 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Крушение грузового самолёта немецкой компании DHL около литовской столицы произошло в результате несчастного случая, российская диверсия исключена. Об этом 25 ноября сообщила газета The New York Times.
«На основании имеющейся на данный момент информации американские официальные лица заявили, что считают причиной крушения несчастный случай, а не российскую диверсию», — написали в статье.
При этом литовские власти заявили, что причина крушения расследуется.
Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не могут сказать о причастности России к крушению самолёта компании DHL близ аэропорта Вильнюса. По его словам, США взаимодействуют с Литвой в ходе установления причин инцидента.
Утром 25 ноября в районе аэропорта Вильнюса потерпел крушение самолёт, арендованный компанией DHL. Борт следовал из Лейпцига и должен был совершить посадку в аэропорту, но разбился в нескольких километрах от него. В самолёте находились два пилота и два сотрудника компании. Борт упал во дворе двухэтажного жилого дома, в котором находились люди. Крыло воздушного судна задело одну из сторон здания, в котором возник пожар. Всего эвакуировали 14 жильцов: 12 из загоревшегося дома и двоих из соседнего. Никто из них не пострадал. Из-под обломков самолёта спасатели извлекли пилота. Мужчина скончался от полученных травм. Ещё двух человек, находившихся на борту, доставили в больницу.
Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение могло произойти по техническим причинам. По его словам, окончательные выводы делать слишком рано.