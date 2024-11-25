Вильнюс, 25 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Техническая неисправность является одной из версий крушения грузового самолёта компании DHL под Вильнюсом. Об этом 25 ноября заявил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас телеканалу LRT.

D. Umbraso/LRT

Он отметил, что авиакатастрофа могла быть связана с техническими причинами, но это предстоит уточнить специалистам. Так, Виткаускас напомнил, что с момента падения самолёта прошло ещё только два часа.

По словам чиновника, самолёт рухнул не на жилой дом, а рядом с ним. Никто из находящихся в здании людей не погиб.

«Что касается пострадавшего экипажа, то один член экипажа найден без признаков жизни, двое спасены, их доставили в больницу, им оказывают первичную помощь», — заявил Виткаускас.

Также он отметил, что данных о взрыве, якобы предшествовавшем падению самолёта, у центра управления кризисными ситуациями нет.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт компании DHL, следовавший из Лейпцига, разбился в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса в 6:31 мск. Он рухнул возле двухэтажного жилого дома, который в результате загорелся. Из здания эвакуировали 12 человек.

Из-под обломков самолёта спасатели извлекли пилота. Мужчина скончался от полученных травм. Ещё двух человек, находившихся на борту, доставили в больницу.