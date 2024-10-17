Лондон, 17 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), следует из заявления МИД страны, опубликованного 17 октября на сайте британского правительства.

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«Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это крупнейший пакет мер в отношении российских танкеров. Кроме того, Лондон ввёл санкции против российской газовой компании.

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