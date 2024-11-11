Брюссель, 12 ноября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Европарламент (ЕП) собирается принять резолюцию с призывами к новым санкциям против танкеров, перевозящих нефть из России, а также с запретом входить таким судам в Ла-Манш. Об этом говорится в совместном предложении о резолюции, опубликованном на сайте Европарламента 11 ноября.

Нефтяной танкер

«Европарламент призывает государства-члены тесно сотрудничать с Соединённым Королевством в отношении мер по ограничению доступа судов российского «теневого флота» в пролив Ла-Манш», — говорится в документе.

Помимо этого, ЕП призывает страны с международными проливами требовать от судов раскрытия информации о страховании от разливов нефти со всех судов, проходящих через их воды, для обеспечения прозрачности в отношении соглашений о страховании.

Вместе с этим Европарламент призывает к запрету перевалки российской сырой нефти и нефтепродуктов с судна на судно в водах ЕС, а также просит задействовать необходимые ресурсы для выявления и пресечения таких операций по перевалке, в частности запретив стоянку на якоре и заправку всех таких судов в водах ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединённых Штатов Америки намерены ужесточить антироссийские санкции, в частности, за счёт новых ограничений в отношении экспорта энергоносителей из РФ.

Перед этим издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что США опасаются вводить новые санкции в отношении российских нефтяных танкеров из-за того, что это может повлечь за собой риск роста цен на энергоносители.

6 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, при этом 70% платежей обеспечиваются национальными валютами. Он отметил, что, несмотря на все затруднения, российская нефтяная отрасль «работает устойчиво».