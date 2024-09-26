Лондон, 26 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима 26 сентября ввела ограничения в отношении пяти судов-газовозов и двух компаний из РФ, сообщило министерство финансов страны.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

Санкции были введены против управляющих компаний Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO.

«(Компании участвовали. — Прим. ред.) в поддержке правительства России путём осуществления деятельности в стратегически важном для правительства России секторе, а именно в энергетическом», — сказано в сообщении правительства Великобритании.

Кроме того, ограничения со стороны Великобритании распространены на суда Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Великобритания ввела санкции в отношении ВКС РФ, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Также были введены ограничения в отношении семи юридических и физических лиц из Ирана за якобы имевшее место оказание помощи России.

В частности, под ограничения подпала компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников. Кроме того, были введены санкции в отношении пяти морских судов, которые якобы задействованы в оказании военной поддержки России.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика РФ развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.