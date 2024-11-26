Вашингтон, 26 ноября, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Поставка запрещённых международными конвенциями противопехотных мин в очередной раз подтвердит кровавую сущность Украины. Об этом 25 ноября заявил американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

По его словам, использованию противопехотных мин нет оправдания, это решение не повлияет на разрешение конфликта.

«Единственный эффект от данного шага — убийство невинных. На Украине знают и делают это, потому что убийство для них — это смысл», — отметил журналист в интервью YouTube-каналу Redacted.

Кроме того, журналист раскритиковал политику главы киевского режима Владимира Зеленского. У власти, по мнению Карлсона, находится диктатор и узурпатор, поскольку за его новый срок никто не голосовал.

Как сообщало ИА Регнум, решение передать Украине американские противопехотные мины принял президент США Джо Байден. В администрации Белого дома рассматривали такой шаг как попытку сдерживания наступления российских войск. На Украине при этом обещали не применять мины в густонаселённых районах. По мнению экспертов, угроза для гражданского населения от противопехотных мин существует.

В минобороны США 25 ноября отказались уточнить сроки отправки противопехотных мин на Украину. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что этот вопрос находится в ведении Совета национальной безопасности и Госдепартамента. Она добавила, что за Украиной остаётся решение: объявлять о поставках вооружения или нет.

Действия «людоловов» из территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата) на территории Украины вызывают ассоциации со страшным голливудским фильмом, а сам Зеленский сравним с кровавым Джокером, который был приведён к власти по недоразумению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США и Европейский союз продолжат политику поставки на Украину всё более и более смертельных вооружений. Остановить этот процесс Россия может только активными действиями по разгрому противника, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.