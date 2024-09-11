Москва, 11 сентября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Действия «людоловов» из территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата) на территории Украины вызывают ассоциации со страшным голливудским фильмом, а сам глава киевского режима Владимир Зеленский — с кровавым Джокером, который был приведён к власти по недоразумению. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что «людоловы» ведут себя как «фашистские полицаи» из числа украинских коллаборантов.

«Всё, как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти. Который насмехается над людьми, который приводит их просто к коллективной могиле», — отметила Захарова в ходе мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, дипломат заявляла, что глава киевского режима превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок. Захарова отметила, что Зеленский камуфлировал свою истинную личину, и многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Однако террористическая сущность обнажилась. Она назвала нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах несмываемым уродством терроризма.

Ранее Захарова отмечала, что киевский режим выбрал путь терроризма и экстремизма, несмотря на то, что у него было время осознать, насколько чудовищны будут его шаги.