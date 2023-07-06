Москва, 6 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. США и Европейский союз продолжат политику поставки на Украину всё более и более смертельных вооружений, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя информацию о том, что США фактически приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы, запрещённые в ряде стран.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дипломатическими демаршами, заявлениями и клеймением Вашингтона мы эти поставки не остановим. Надо понимать, что вслед за этим будут поставки ракет ATACMS, [самолётов] F-16 и любых видов вооружений, за исключением тактического ядерного оружия. Поэтому надо исходить из худших сценариев в анализе военных поставок Запада для Украины», — сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что США будут поставлять Украине все виды вооружений, которые у них есть, так как соответствующие политические решения приняты.

«И мы увидим на Украине весь арсенал армии США, за исключением ТЯО. А также за исключением тех средств поражения, которые украинские военнослужащие просто не смогут освоить в силу того, что они сложны и их надо долго изучать. Всё остальное туда пойдёт», — сказал Коротченко.

Остановить этот процесс, по его мнению, Россия может только активными действиями по разгрому противника.

В свою очередь, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, отметил, что самая большая проблема этих боеприпасов (если речь об их возможном применении на Донбассе) в том, что от их применения гибнет большое количество мирных людей.

«Кассетные боеприпасы созданы для уничтожения живой силы на больших пространствах. Но поскольку тактика ведения современного боя не предполагает использования многочисленных подразделений, сконцентрированных на конкретном квадрате местности (наоборот, сейчас чаще используется тактика рассеивания личного состава и уменьшения подразделений), то кассетные боеприпасы будут применять против мирных граждан», — уверен Михайлов.

По его словам, ВСУ будут обстреливать ими мирные кварталы и гибнуть будут мирные люди. Причём в больших количествах.

Он уточнил, что кассетные боеприпасы — это общая тема с противопехотными минами, которые тоже запрещены многочисленными конвенциями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным The New York Times, администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки кассетных боеприпасов на Украину. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очередным шагом к эскалации.

Позднее в Белом доме указали, что хотя вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов активно рассматривается США, но объявлений на этот счёт пока нет.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия») заявил, что желание Запада снабдить киевский режим кассетными боеприпасами объясняется тем, что в Вашингтоне видят проигрыш Украины по всем направлениям. Однако он уверен, что эффективность ВСУ даже после получения кассетных боеприпасов никак не повысится.