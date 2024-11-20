Вашингтон, 20 ноября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. На Украину поставят американские противопехотные мины. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден, сообщила 19 ноября газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Reedhawk Противопехотная мина

В статье указали, что администрация Белого дома рассматривает такой шаг как попытку сдерживания наступления российских войск. На Украине при этом обещали не применять мины в густонаселённых районах.

По мнению экспертов, угроза для гражданского населения от противопехотных мин существует. Источники издания добавили, что эти мины будут применяться только на территории, которую Вашингтон считает украинской.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала, что Белый дом в ближайшее время объявит о новых поставках военной помощи ВСУ. Подробности она не раскрыла.

Если новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сократит военную помощь, то это будет «американским выбором», а Киев «решит, что с этим делать». Об этом 19 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

США и Европейский союз продолжат политику поставки на Украину всё более и более смертельных вооружений, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Остановить этот процесс, по его мнению, Россия может только активными действиями по разгрому противника.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.