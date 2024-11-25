Вашингтон, 26 ноября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Информацию о сроках отправки противопехотных мин на Украину отказалась уточнить заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.Соответствующее заявление представитель американского военного ведомства сделала 25 ноября на брифинге для прессы.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон, Украина

«Мы не объявляем в большинстве случаев о доставке военного снаряжения в страну, это решение остаётся за украинской стороной», — пояснила Сингх.

Она добавила, что у Пентагона нет информации о ходе поставок. Кроме того, Сингх отказалась комментировать тему переговоров о прекращении огня. По словам представителя Пентагона, этот вопрос находится в ведении Совета национальной безопасности и Госдепартамента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, США пока не оценили размер ущерба от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

Решение о поставках на Украину американских противопехотных мин принял президент США Джо Байден. Отмечалось, что администрация Белого дома рассматривает такой шаг как попытку сдерживания наступления российских войск.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.