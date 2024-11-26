Париж, 26 ноября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Отправка войск на Украину для президента Франции Эммануэля Макрона будет означать предательство родины. Об этом 25 ноября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Présidence de la République France

«Это будет не вооружённый конфликт Франции, а искра с желаемой целью развязать третью мировую войну… Такой приказ отдал бы не командующий армией, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», — написал Филиппо в соцсети Х.

В случае принятия Макроном решения о прямом вмешательстве в конфликт лидер партии призвал сограждан к массовому неповиновению с целью сохранить Францию и спасти её от катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Эммануэль Макрон заявил, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвёт оборону украинской армии.

В октябре государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Париж не исключает варианта отправки войск на Украину. В частности, нужно рассмотреть возможность проведения учебных миссий, добавил он.

Газета Le Monde 25 ноября написала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний на Украину. Издание привело слова неназванного представителя оборонной сферы Великобритании, который заявил о проходящих переговорах между Лондоном и Парижем на тему сотрудничества для помощи Украине. Дискуссии возобновились из-за возможного отказа США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации 20 января 2025 года избранного президента Дональда Трампа. При этом французские власти пока не разрешили отправить военных или бойцов ЧВК на Украину.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту. Все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии, подчёркивал глава государства.