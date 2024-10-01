Париж, 1 октября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Франция может отправить Сухопутные войска на Украину. Такой вариант не исключён. Об этом 1 октября в интервью Berliner Zeitung заявил государственный секретарь страны по делам Европы Бенжамен Хаддад.

ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать, и это остаётся в силе», ― подчеркнул он.

Хаддад добавил, что, в частности, нужно рассмотреть возможность проведения учебных миссий. По его словам, этот вопрос необходимо обсудить с союзниками. Он также счёл необходимым предоставить Киеву ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля Макрон сделал ряд заявлений о возможной отправке войск западных стран на Украину. В мае он заявил, что это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта ВС РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто спустя два дня назвал отправку на Украину европейских или американских военных нарушением красной линии. Он призвал сделать всё возможное, чтобы избежать прямого конфликта между Россией и НАТО.

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии, напомнил глава государства.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 19 июня выступил против отправки военных на Украину. По его словам, есть красные линии, которые президент страны пересёк.

Служба внешней разведки (СВР) России 11 июля обнародовала донесение о планах Франции направить в марте войска в зону конфликта на Украине. В документе отмечалось, что французскую армию беспокоит увеличившееся количество погибших в зоне украинского конфликта французских военных.