Париж, 25 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Европейские государства возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом 25 ноября сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

defenceimagery. mod.uk/Corporal Charles Logan Clare, RLC

Уточняется, что дискуссии возобновились с новой силой в последние недели. Причиной издание указало возможный отказ США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Обсуждения начались после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

«Между Британией и Францией ведутся переговоры о сотрудничестве в области обороны, в частности, с целью создания твёрдого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на [помощи] Украине и [обеспечении] безопасности Европы в широком смысле», — процитировала газета неназванного представителя оборонной сферы Великобритании.

В материале подчёркивается, что французские власти пока что не разрешили отправить военных или бойцов ЧВК на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвёт оборону украинской армии.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких войск в украинском конфликте. Тогда он также выступил против «безрассудного предложения» о создании бесполётной зоны над контролируемой Киевом территорией, отметив, что в этом случае западные самолёты будут сбивать и это станет причиной войны с Россией.

В том же месяце президент России Владимир Путин предупредил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

В октябре государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Париж не исключает варианта отправки войск на Украину. Он добавил, что, в частности, нужно рассмотреть возможность проведения учебных миссий.