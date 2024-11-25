Вашингтон, 25 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Дело против избранного президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы главы государства в 2020 году и штурме Капитолия попросил прекратить спецпрокурор США Джек Смит. Соответствующее ходатайство опубликовали в электронной базе суда.

ИА Регнум Трамп в зале суда

В документе говорится, что министерство юстиции придерживается позиции, что конституция США запрещает предъявление обвинений действующему президенту и его последующее уголовное преследование.

В связи с этим дело должно быть прекращено до инаугурации Трампа без возможности обжаловать данное решение, отметил Смит.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек. Обвиняемый Трамп заявил, что администрация Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам.

Против Трампа 1 августа 2023 года были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа 2023 года Трампа взяли в Джорджии под арест и практически сразу выпустили под залог в 200 тыс. долларов. Его арест продлился не более получаса. Выйдя из здания тюрьмы, Трамп в очередной раз заявил о своей невиновности.

Всё происходившее в тюрьме Трамп назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.