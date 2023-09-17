Вашингтон, 17 сентября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений и не боится попасть в тюрьму, такие заявления он сделал 17 сентября в интервью NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я даже по-настоящему об этом не думаю», — сказал политик.

Также он в очередной раз обвинил в организации своего уголовного преследования действующую администрацию США и заявил, что генеральная прокуратура страны действует по её указаниям.

Трамп ранее отмечал, что выдвинутые против него уголовные обвинения не имеют ничего общего с действительностью и объясняются желанием властей страны не допустить его до выборов. Политик предположил, что ему могут сделать предложение о снятии всех обвинений с условием, что он согласится выйти из президентской гонки и уйти из политики.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа Трамп был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов.

Всё происходившее в тюрьме Трамп назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы. В общей сложности ему было предъявлено 91 обвинение, которые грозят политику 700 годами лишения свободы.