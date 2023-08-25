Атланта, США, 25 августа, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп покинул тюрьму в Атланте в американском штате Джорджия после ареста, который длился около получаса. Об этом 24 августа сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отъезд кортежа Трампа от здания тюрьмы в округе Фултон произошёл примерно через полчаса после того, как экс-президент США прибыл сдаваться под арест в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. После выхода из тюрьмы политик заявил ожидавшим его журналистам о своей невиновности.

Уточняется, что Трамп был внесён в списки заключённых, затем его освободили под заранее оговорённый залог в 200 тысяч долларов.

Всё происходившее в тюрьме Трамп назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп прибыл в тюрьму в городе Атланта в американском штате Джорджия, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке переиграть в свою пользу результаты президентских выборов в штате.

На борту своего частного самолёта Трамп и его советники встретились с новым адвокатом политика Стивеном Садоу. Выйдя из самолёта, Трамп поблагодарил репортёров, после чего сел в автомобиль и его кортеж проследовал к зданию тюрьмы.

Перед тем как прибыть в штат Джорджия, Трамп сам назвал точное время, в которое он намерен явиться в тюрьму, чтобы сдаться властям.