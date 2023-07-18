Вашингтон, 18 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции США дало экс-президенту Дональду Трампу четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом 18 июля Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, Джек Смит, прокурор министерства юстиции президента США Джо Байдена, утверждает, что Трамп является целью расследования высокого жюри по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

«Он дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение», — говорится в сообщении Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек.

В декабре 2022 года специальный комитет палаты представителей США опубликовал доклад по итогам расследования штурма Капитолия. Комитет рекомендовал минюсту предъявить экс-президенту Соединённых Штатов четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями 6 января 2021 года.

Трамп отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий 6 января. Он заявлял, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования и что он «не сделал ничего плохого».