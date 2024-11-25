Дамаск, 25 ноября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Израиль нанёс удары по четырём мостам в провинции Хомс в центральной части Сирии. Об этом 25 ноября сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«В результате израильских ударов повреждены мосты Аль-Джубания, Арджун, Аль-Джефф и Бавьат аль-Назария в районе городе Кусейр на юго-западе Хомса», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября Израиль совершил авианалёт на район Баста в центре столицы Ливана Бейрута и на район Шиях в южных пригородах.

Вечером 13 ноября и ранним утром 14 ноября ВВС Израиля совершили серию авианалётов на южные пригороды Бейрута. Три удара пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви святого Михаила. Взрывы слышали и в центре столицы Ливана. Очевидцы утверждали, что над районом был виден густой дым, сообщалось о серьёзном ущербе от взрывов.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. В суде полагают, что они совершили «преступления против человечности», в частности, использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь.