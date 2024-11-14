Бейрут, 14 ноября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Серию авиаударов по южному пригороду столицы Ливана Бейруту нанесли самолёты ВВС Израиля. Об этом 14 ноября сообщает телеканал Al Jazeera.

marviikad Бейрут

Отмечается, что ВВС Израиля совершили серию авианалётов на южные пригороды Бейрута вечером 13 ноября и рано утром 14 ноября. Утром три авиаудара пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви святого Михаила. Взрывы слышали даже в центре столицы Ливана. Очевидцы сообщают, что над районом виден густой дым, местные жители сообщили о серьёзном ущербе от взрывов.

Кроме того, отмечается, что израильский беспилотник нанес удар по зданию, в котором проживают перемещенные лица, в районе Дохи-Арамун в Горном Ливане. Ранения получили несколько человек, зданию нанесён серьезный материальный ущерб.

Вечером в среду авиация Израиля нанесла удары по районам Бурдж-аль-Бараджне и Харет Хрейк.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ сообщила о запуске 50 ракет из Ливана в сторону Израиля шиитской организацией «Хезболла».

В секторе Газа за сутки 13 ноября погибли более 60 человек. Кроме того, в результате бомбардировки со стороны ВВС Израиля южных пригородов Бейрута в Ливане погибли не менее 28 человек. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли по меньшей мере 43 665 палестинцев и 103 076 получили ранения. В Ливане с начала эскалации конфликта в результате израильских атак погибли по меньшей мере 3287 человек и 14 222 получили ранения.