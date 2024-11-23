Бейрут, 23 ноября, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Утром 23 ноября Израиль совершил авианалёт по центру Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.

Synaps commons Бейрут

«Налёт сил израильской оккупации на жилое здание в районе Баста в городе Бейрут», — указали журналисты в Telegram-канале.

Ранее телеканал Al Manar информировал, что ВВС Израиля в ночь на 23 ноября нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 25 октября израильская боевая авиация ударила по гостиничной резиденции в городе Хасбайя на юге Ливана. В здании находились съёмочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов. В результате атаки погибли трое журналистов, в том числе двое сотрудников телеканала Al Mayadeen.

Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордер на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта. В суде полагают, что высшие чины еврейского государства совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.