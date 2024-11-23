Бейрут, 23 ноября, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Израиль в ночь на 23 ноября нанёс новую серию ударов по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.

Idf.il ВВС Израиля

«Налёт вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута… Авиаудары сионистов по (районам. — Прим. ред.) Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута», — уточнили журналисты.

Перед атакой представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призывал жителей районов немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, в которых якобы размещаются объекты шиитского движения «Хезболла».

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября минимум 15 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля по жилому дому в городе Барже в 30 километрах к югу от Бейрута. Уточнялось, что в результате удара ВВС Израиля ракеты попали по жилому дому, расположенному рядом со средней школой имени Камаля Джумблата, где находился временный пункт по расселению перемещённых лиц. В обоих зданиях проживали беженцы из южных районов страны. После ракетного удара начался пожар, который ликвидировали спасатели. Ранения различной степени тяжести получили десятки людей.

Вечером 13 ноября и ранним утром 14 ноября ВВС Израиля совершили серию авианалётов на южные пригороды Бейрута. Три удара пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви святого Михаила. Взрывы слышали и в центре столицы Ливана. Очевидцы утверждали, что над районом был виден густой дым, сообщалось о серьёзном ущербе от взрывов.