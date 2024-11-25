ДНР, 25 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед отступлением из Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) прострелили мирной жительнице колени и бросили умирать. Об этом 25 ноября рассказал местный житель.

Станислав Красильников/РИА Новости Селидово

По его словам, украинские бойцы убивали всех, кого встречали на своём пути. Некоторые из них поджидали жителей у единственного водоёма, где можно было набрать воду.

«Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. <…> Пошла за водой, назад не вернулась», — процитировало его «РИА Новости».

По словам жителя, военные ВСУ также убили шестерых его знакомых, которые качали для людей воду. Их тела обнаружили на улице у пятиэтажек. Также трупы мирных жителей лежали на бульваре.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово. Ранее в этот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

По словам одного из жителей города, во время отхода из Селидово украинские бойцы заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в людей, которые там оставались. Ранее другой житель Селидово рассказал, что представители киевского режима забирали из города детей, угрожая людям оружием.

24 ноября стало известно, что российские военные нашли в Селидово более десяти тел мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ. Большинству погибших было больше 40 лет. На некоторых телах были обнаружены следы пыток.

На следующий день посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил о попытке украинских войск повторить провокацию в Буче. Произошедшее он охарактеризовал как «кровавую баню». По словам дипломата, эвакуированные жители рассказывают о десятках граждан, убитых украинскими бойцами на городских улицах. Зверствовать ВСУ начали примерно за два-три дня до освобождения города ВС России.