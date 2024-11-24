Москва, 24 ноября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Российские военные нашли более десяти тел мирных жителей в городе Селидово (Донецкая Народная Республика), которые были расстреляны бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Павел Колядин/ТАСС

«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большинству погибших было больше 40 лет. У многих из них нашли огнестрельные ранения от оружия разного калибра. На некоторых погибших российские военные обнаружили следы пыток.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября российская армия освободила от украинских войск Селидово. Город находится в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение, поскольку в Селидово был расположен один из крупнейших укрепрайонов Вооружённых сил Украины.

21 ноября очевидец рассказал, что французские наёмники ВСУ, отступавшие из города Селидово, расстреливали мирных жителей. По его словам, во время отхода из города украинские военные заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в остававшихся там людей.

Один мужчина изнутри забаррикадировал дверь, которую не смогли сломать, и слышал французскую речь. По рации наёмникам по-украински приказали двигаться дальше из-за нехватки времени, и те заявили, что «задания выполнены».