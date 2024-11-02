ДНР, 2 ноября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Представители киевского режима забирали детей из Селидова, угрожая оружием. Об этом 2 ноября рассказал житель освобождённого города Станислав.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска (Красноармейска. — Прим. ред.)», — процитировало его «РИА Новости».

По его словам, детей изымали полицейские, получавшие данные о несовершеннолетних от школ. Так как учёба велась дистанционно, у руководства были контактные номера родителей, вёлся контроль за местом нахождения ребят. Если дети не эвакуировались вместе с родителями, поступали звонки от полиции с предложением уехать. При отказе угрожали принудительной эвакуацией.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово. В тот же день было опубликовало первое видео из освобождённого поселения. На кадрах видно, как российские военнослужащие убирают с флагштока на крыше многоэтажного здания украинский флаг и устанавливают на его месте российский.

Силовики 1 ноября заявили, что украинские военные при бегстве из города минировали дома и объекты социальной инфраструктуры. На разминирование Селидова может уйти несколько месяцев, предположили они.