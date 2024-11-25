ДНР, 25 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) устроили в Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) «кровавую баню», пытаясь повторить провокацию в Буче. Об этом 25 ноября заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

РИА Новости/Станислав Красильников Жилой квартал в освобожденном городе Селидово в ДНР

«Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у [главы киевского режима Владимира] Зеленского начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово», — процитировало его «РИА Новости».

По словам дипломата, эвакуированные жители рассказывают о десятках граждан, убитых украинскими бойцами на городских улицах. Очевидцы знают и помнят имена погибших, адреса, по которым зверствовали военные ВСУ.

Местные жители утверждают, что украинские формирования устроили «кровавую баню» за два-три дня до освобождения города российскими военными.

Мирошник предположил, что провокация готовилась для западных СМИ. Следователи зафиксируют все показания свидетелей и соберут доказательства преступлений киевского режима в Селидово.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября подразделения Центральной группировки войск Вооружённых сил РФ освободили Селидово. Ранее в этот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

По словам одного из жителей города, во время отхода из Селидово украинские бойцы заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в людей, которые там оставались. Ранее другой житель Селидово рассказал, что представители киевского режима забирали из города детей, угрожая людям оружием.

24 ноября стало известно, что российские военные нашли в Селидово более десяти тел мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ. Большинству погибших было больше 40 лет. На некоторых телах были обнаружены следы пыток.

Российские силовики отмечали, что ВСУ при бегстве из города минировали дома и объекты социальной инфраструктуры.