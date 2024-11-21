ДНР, 21 ноября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Французские наёмники ВСУ, отступавшие из города Селидово в ДНР, расстреливали мирных жителей. Об этом рассказал очевидец.

Alexis Sciard/Global Look Press

По его словам, во время отхода из города украинские бойцы заходили в дома, выбивали двери квартир и стреляли в людей, которые там оставались. Один мужчина изнутри забаррикадировал дверь, которую не смогли сломать, и слышал французскую речь. По рации наёмникам по-украински приказали двигаться дальше из-за нехватки времени, и те заявили, что «задания выполнены».

«То есть, у них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы, были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке», — сказал житель Селидово «РИА Новости».

Ранее другой житель Селидово рассказал, что представители киевского режима забирали из города детей, угрожая людям оружием.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Селидово Министерство обороны РФ информировало 29 октября. На одном из зданий установили российский флаг. Город, расположенный в 40 км к северо-западу от Донецка, имеет важное стратегическое значение. Вооружённые силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов.

Российские силовики отмечали, что украинские военные при бегстве из города минировали дома и объекты социальной инфраструктуры. Они также оставили тайники с оружием, которое хотели использовать в диверсионно-террористических целях.