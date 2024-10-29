Москва, 29 октября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 29 октября, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населённый пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — сообщил он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки за сутки до 985 военных, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, бронетранспортёр, два автомобиля и пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Горняк Донецкой Народной Республики», — отметил военный.

Он уточнил, что противник за сутки лишился на этом участке фронта свыше 500 бойцов, турецкой бронемашины Kirpi, двух автомобилей, гаубицы «Мста-Б», двух орудий Д-20 и трёх гаубиц Д-30.

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Доброволье Донецкой Народной Республики», — также рассказал Конашенков.

Военный добавил, что в зоне ответственности группировки украинские формования за сутки потеряли до 125 бойцов, восемь автомобилей, самоходную установку «Пион», две американские гаубицы М777 и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября армия России освободила населённый пункт Цукурино в ДНР. Российские войска также нанесли удары по позициям ВСУ у Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, а также отразили 11 попыток контратак противника.

Военные российской группировки «Центр» 27 октября освободили населённый пункт Измайловка в ДНР. Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки за сутки до 600 бойцов, а также 16 единиц техники.