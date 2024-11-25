Брюссель, 25 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Крупному бизнесу в США, ЕС и странах Латинской Америки нужно готовиться к военному сценарию и подстраивать под него производство. Об этом 25 ноября заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, выступая в Брюсселе.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

По его мнению, при сдерживании России и Китая необходимо далеко выходить за рамки военного потенциала, так как в возможном конфликте будут использоваться различные инструменты.

«Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены несмотря ни на что, то это станет ключевой частью нашего сдерживания», — процитировало его агентство Reuters.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября подчеркнул, что текущие события в мире по масштабу превосходят Карибский кризис, возникший при противостоянии США и СССР в 1962 году. Запад демонстрирует стремление сделать всё, чтобы нанести стратегическое поражение России, отметил представитель Кремля.

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 25 ноября призвала страны Запада не забывать про ядерный потенциал России и не допустить его применения. Она напомнила, что на посту главы правительства ФРГ стремилась к мирному сотрудничеству с РФ.